ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يستعد لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني التي ستنطلق غدًا الأربعاء، حيث سيواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد بينما سيقابل ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو يوم الخميس المقبل.

وأفادت الصحفية آرانتشا رودريجيز بأن كلا من داني كارفخال ولوكا يوفيتش يتعافيان من الإصابة التي يعانيان منها أثناء تواجدهما في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكدت الصحفية آرانتشا رودريجيز أن كارفاخال ويوفيتش لن يشاركا في مواجهة أتلتيك بيلباو في الدور قبل النهائي من السوبر الإسباني ولكنه من المتوقع أن يتواجدا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في حال تمكن ريال مدريد من الفوز على أتلتيك بيلباو.

وأشارت الصحفية آرانتشا رودريجيز إلى أن ريال مدريد لم يعود إلى العاصمة مدريد عقب التعادل مع أوساسونا يوم السبت الماضي في بامبلونا، حيث سافر الميرينجي إلى مدينة مالاجا لخوض السوبر الإسباني بسبب سوء الأحوال الجوية.

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