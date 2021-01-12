الإمام الأكبر يهنئ المستشار جبالي لاختياره رئيسا لمجلس النواب المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب المصري الجديد 2021، متمنيا لسيادته خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.

كما يتقدم فضيلة الإمام الأكبر بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب المصري، بمناسبة انطلاق جلسات دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد 2021، اليوم الثلاثاء، متمنيًا لجميع النواب السداد والتوفيق في خدمة ورعاية مصالح الشعب، ورسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

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