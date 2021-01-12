من هو المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

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أعلنت فريدة الشوباشى، رئيسة الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفى الجبالى، برئاسة البرلمان، بعد حصوله على 508 أصوات، فى الانتخابات الداخلية التى تنافس خلالها مع 3 مرشحين آخرين، هم: محمد صلاح أبو هميلة، وأحمد عبد الحكيم يوسف دراج، ومحمد مدينة.



وبلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 587 نائبا، وبلغ إجمالى عدد الأصوات الباطلة 11 صوتا، فيما بلغ إجمالى عدد الأصوات الصحيحة 576 صوتا، وقد حصل المستشار حنفى الجبالى على 508 أصوات، بينما حصل محمد صلاح أبو هميلة على 57 صوتا، وحصل أحمد عبد الحكيم يوسف دراج على صوتين، فيما حصل محمد مدينة على 9 أصوات.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن رئيس مجلس النواب الجديد:



فاز المستشار حنفى الجبالى بعضوية مجلس النواب بصفته مستقلا، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.



ولد المستشار حنفى على الجبالى، فى يوم 14 يوليو عام 1949.



تخرج الجبالى فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1975، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عام 1976 بترتيب الأول، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عام 1977، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى.



بدأ الجبالى عمله فى القضاء، حين عين معاونا بالنيابة العامة فى 28 مارس عام 1976، ثم مساعدا بالنيابة العامة فى 26 يونيو عام 1977، ثم عين وكيلا للنائب العام فى 6 أغسطس عام 1978.



انتقل الجبالى إلى مجلس الدولة، إذ عين مندوبا به فى 29 نوفمبر عام 1978، وتدرج فيه حتى درجة مستشار مساعد، وخلال تلك الفترة عمل الجبالى فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة، وعين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9 مارس عام 1982، ثم مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة فى أكتوبر من عام 1982.



عين الجبالى بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج فى وظائف مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 30 أكتوبر عام 1983، قبل أن يعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 20 سبتمبر عام 1988، ثم رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 16 يوليو عام 1996.



عين الجبالى نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى 21 مارس عام 2001، ومنذ ذلك الحين، عمل الجبالى رئيسا للمكتب الفنى بالمحكمة الدستورية العليا، حتى عام 2004، وأخيرا تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى 23 يونيو 2018، قبل اكتمال مسيرته بسلك القضاء.



انتخب الجبالى أمينا عاما لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، الذى يضم جهات القضاء الدستورى فى الوطن العربى، فى أكتوبر من عام 2011،، وتمت إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين من 15 فبراير عام 2004، وحتى 28 ديسمبر عام 2005، ثم من 1 سبتمبر 2007، حتى 28 يونيو عام 2011.



شارك الجبالى فى العديد من المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها، سواء على المستوى العربى أو الإفريقى أو الآسيوى أو الأوروبى، وقدم أبحاثا وأوراق عمل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية فى مجال القضاء الدستورى وبصفة خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات.