حل أزمة رامي صبري بتدخل من هاني شاكر ومدحت العدل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلن تامر حسين عن تدخل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ومدحت العدل في أزمة رامي صبري، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "حسين" قائلا: "شكرًا للنقيب المُحترم الفنان هانى شاكر، والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين، لحرصهم الشديد على القيم والمبادئ، ورفضهم التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين، المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسى، ومكالمتكم فوق راسى، اتقفل الموضوع نهائى، بمكالمتكم، وبتسجيلى 4 برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل".

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر قد هاجم رامي صبري، بسبب غنائه أغنية "شكرا" ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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