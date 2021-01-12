إيطاليا تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 14242 إصابة و616 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا ملموسا لكلا المؤشرين.

 

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14242 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2303263.

 

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا لمؤشر الإصابات الذي شهد قبل ذلك تراجعا حيث بلغ يوم 9 يناير 19978 حالة، وفي 10 يناير 18627، وفي 11 يناير 12532.

 

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 616 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 79819 حالة.

 

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس في بيانات 9 يناير 493 حالة، وفي 10 يناير 361، وفي 11 يناير 448.

 

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1653404 أشخاص بعد رصد 19565 حالة شفاء، بينما لا تزال حالات 570040 شخصا نشطة.

 

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.

 

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

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