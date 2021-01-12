تعافي الفنانة يسرا من كورونا واستمرار تلقيها العلاج بسبب المضاعفات

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أعلنت الفنانة يسرا عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب قضاء ثلاث أسابيع في الحجر المنزلي وتلقيها العلاج.



وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".



يذكر أن الفنانة يسرا أعلنت مؤخرا عن تطورات حالتها الصحية من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمدلله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمدلله..أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف..خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عام سعيد على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه".