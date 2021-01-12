تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية عن الموعد للمقترح من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإقامة بطولة السوبر الأفريقي، والتي ستجمع بين الأهلي المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي.

وفقًا لصحيفة الاتحاد الرياضي السعودية، فإن لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اقترحت إقامة مباراة السوبر في الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بينما حصد نهضة بركان المغربي لقب الكونفدرالية بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد.

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب الرابع بعد أن فاز بالثلاثية وهم الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، بينما يسعى نهضة بركان للفوز على المارد الأحمر والجمع بين الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بداية من فبراير المقبل حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

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