الفجر الرياضي صور الفجر الرياضي صور مباراة الزمالك والمصري بكاميرا الفجر الرياضي الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:06 م تصوير - عبد الحميد نور Advertisements أخبار تهمك عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي منذ ساعتين و 26 دقيقة تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك منذ ساعتين و 17 دقيقة بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية منذ ساعتين مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري منذ حوالي 4 ساعات تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان منذ 19 دقيقة 4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي منذ حوالي 4 ساعات تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب منذ ساعتين و 23 دقيقة الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين منذ ساعة موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر منذ ساعة و نصف قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا منذ ساعة و نصف أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي منذ حوالي 7 ساعات احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب منذ حوالي 4 ساعات الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية منذ حوالي 6 ساعات نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول منذ ساعة و 25 دقيقة عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية منذ حوالي 10 ساعات باريس سان جيرمان مستعد للتضحية بهدف ريال مدريد من أجل ميسي منذ أقل من نصف ساعة