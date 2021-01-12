بدء عملية فرز الأصوات في إنتخابات رئاسة مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

بدأت اللجنة المُشكلة للإشراف علي عملية الإقتراع بإنتخابات رئاسة مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب اسكندر في أعمال الفرز وذلك عقب إنتهاء التصويت.

وكان قد ترشح علي منصب رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب الشعب الجمورى، والنائب أحمد عبدالحكيم دراج، والنائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

أخبار تهمك

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 6 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعتين

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ثلث ساعة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

باريس سان جيرمان مستعد للتضحية بهدف ريال مدريد من أجل ميسي

منذ نصف ساعة

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ ساعة و 26 دقيقة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

05:28 م

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

06:10 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

04:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض