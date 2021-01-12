باريس سان جيرمان مستعد للتضحية بهدف ريال مدريد من أجل ميسي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لتحقيق أكبر استفادة من وراء نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي قبل نهاية عقده في ظل التعقيدات المستمرة بينهما على ملف التجديد.


وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن مسئولو باريس سان جيرمان يخططون للتضحية بمبابي سريعا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل هدف أكبر وهو التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.


وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 لكن النجم الفرنسي يرفض كل محاولات النادي الباريسي للتجديد حتى الآن.


وأفاد البرنامج الإسباني بأن باريس سان جيرمان منح أولوية حاليًا لتجديد عقد نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا على مبابي.


وأوضح البرنامج الإسباني إلى أن باريس سان جيرمان يخطط لبيع مبابي في الصيف المقبل مقابل 100 مليون يورو إذا استمر النجم الفرنسي في رفض عروض التجديد وتأكد رحيله مجانًا في صيف 2022.


وألمح البرنامج الإسباني أن الأموال التي سيحصل عليها باريس سان جيرمان من بيع مبابي سيدفع من خلالها راتب عام واحد على الأقل لميسي حتى لا يخالف النادي قانون اللعب المالي النظيف.


ونوه البرنامج الإسباني أن العديد من التقارير الصحفية ذكرت أن ميسي سينتقل إلى باريس سان جيرمان مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل مزاملة صديقه نيمار مجددًا.

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