اليوم..عيد القديس برناردوس من كورليوني الفرنسيسكاني

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
ماريان عيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، بذكرى عيد القديس برناردوس من كورليوني الفرنسيسكاني.

 

وقال مركز الكنيسة الإعلامي إنه ولد في مدينة كورليوني بإيطاليا يوم 6 فبراير عام 1605م، وكان يعمل إسكافيًا، وكان مشاغبًا هجومًا ويريد كان يستعمل قوته للدفاع عن الضعفاء والظلومين وكان يصير في طريق يقود إلى دير الرهبان الكبوشيين، انضم الى الرهبنة الفرنسيسكانية الكبوشية.

 

وأضاف: «كان يقوم بإكرام شديد لمريم العذراء وحتى أكرمته العذراء فى أحد أعيادها بإعطائه شرابًا سماويًا لكى يغذيه روحيًا وجسديًا لانه كان شديد الصوم مع نفسه. ونعمة شفاء كثير من المرضى الذين يأتون إليه دائمًا».

 

وتابع: «كانت شهرة قداسته كبيرة للغاية حتى أن كل الإكليروس العلماني والرهباني حضروا دفنه وعلى رأسهم رئيس أساقفة بالرم ومونريال، يوم 12 يناير عام 1667م، دفنوا جسده أولًا فى المقبرة العامة وما تأخروا أن أعادوه إلى الدير الذى عاش فيه ووضعوه في الكنيسة الصغيرة، وقام بتطويبه البابا إكليمنضوس الثالث يوم 29 إبريل عام 1668م، وأعلن قديسًا يوم 10 يونيو عام 2001م، على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني».

 

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