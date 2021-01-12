ضبط 400 مواطن مخالف لارتداء الكمامة بالقليوبية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم الثلاثاء، 400 مواطن مخالف ارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

يأتي ذلك في إطار التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير 4558 محضر للمخالفين على مدار 9 أيام.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 400 مواطنا ومواطنة وجرى إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.

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