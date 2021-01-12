عاجل.. بدء فرز أصوات أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس مجلس 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" قبل قليل لقطات حية تظهر بدء فرز أصوات أعضاء البرلمان لانتخاب رئيس المجلس الجديد، حيث أعلن المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب الشعب الجمورى، والنائب أحمد عبدالحكيم دراج، والنائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ترشحهم لرئاسة مجلس النواب، خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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