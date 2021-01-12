شاهد.. لحظة أداء حازم إمام وحسام غالي لليمين الدستوري بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية رصدت لحظة أداء كل من حازم إمام اللاعب السابق لنادي الزمالك وحسام غالي اللاعب السابق للنادي الأهلي لليمين الدستوري خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب 2021.

أدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، اليوم الثلاثاء، والتي ترأستها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

جاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكانت قد بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

- وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية "رقم 5 " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور.الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني

كما تلي في مستهل الجلسة، القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات.مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب

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