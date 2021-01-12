عبدالعليم داوود: لن أترشح لأي منصب داخل مجلس النواب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم - أيمن مصطفي حسين
قال النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه لا ينوي الترشح علي أي مقعد داخل مجلس النواب، قائلًا "سأختار مكاني نائبًا ومُمثلًا عن الشعب أقوم بدور التشريعي والرقابي مع إحترامي لجميع المواقع القيادية في البرلمان"، مُضيفًا "أعلم تمامًا متي يكون الأداء جيدًا سواء في موقعي كنائب أو أي موقع أخر داخل البرلمان.

وأضاف "داوود" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن المرحلة القادمة بحاجة إلي تفرغه للقيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال تقديم الاستجوابات والتشريعات والمشاركة بفعالية في الأداء التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن ذلك لا يُعني التقليل من أداء الموقع القيادي أو أي موقع أخر داخل البرلمان.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رغبته في الإنضمام لعضوية لجنة الإقتراحات والشكاوي كرغبة أولي والإنضمام لعضوية لجنة الطاقة والبيئة كرغبة ثانية.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

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