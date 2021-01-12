الأنبا ابوللو يستقبل محافظ جنوب سيناء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو، صباح اليوم الثلاثاء ١٢يناير٢٠٢١، سيادة محافظ جنوب سيناء اللواء اح  خالد فودة؛ للتهنئة براس السنة وعيد الميلاد المجيد.
 
وتناول اللقاء انجازات المحافظة واثنى نيافة الأنبا أبوللو علي مستوي الاداء، وجمال شرم الشيخ كمدينة عالمية متكاملة  تتميز بجمال الطقس والموقع، البحر والجبال والطبيعة الخلابة، كما تناول اللقاء الحديث عن الاجراءات الاحترازية ومسافات التباعد. 

وقد تحدث المحافظ علي صلاة قداس عيد الميلاد الذي اقيم في مدن المحافظة في المساحات المفتوحة في الهواء الطلق واكد انها تتناسب مع الظروف الحالية حتى لاتنتشر العدوي بين المصلين وانتهى اللقاء بعبارات الود والمحبة واخذ الصور التذكارية.

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