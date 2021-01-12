لعنة الميراث.. كواليس قتل قهوجي لزوجته بـ"أقراص سامة"في العجوزة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات قتل سيدة إثر تناولها أقراص حبوب حفظ الغلال، بمنطقة أرض اللواء، وسط الجيزة.

تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بوفاة ربة منزل داخل مسكنها ووجود شبهة جنائية بمنطقة أرض اللواء، نطاق القسم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة عمرها 33 سنة ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية.

شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن زوج السيدة، قهوجي عمره 38 سنة وراء ارتكاب الجريمة، بعد وقوع خلاف بينهما على ميراث الضحية لدى أسرتها.

وبينت تحريات العميد عمرو طلعت أن الضحية هددت زوجها بترك منزل الزوجية، إلا أنه حاول تهدئتها مطالبة إياها بتناول أقراصًا مهداة كعادتها.

وأشارت التحريات أن يوم الواقعة، أخبرت السيدة زوجها بعدم تأثير المهدأت.. " دماغي هتنفجر مش عارفة أنام"، وبعدها غاب الزوج عنها بضع دقائق، وعاد إليها مجددا، وبحوزته قرصا أعطاهه له، إضاقة إلى كوب عصير.. "خدي الحباية دي هتريحك"، وبعدها بدقائق معدودة فارقت السيدة الحياة، إثر إصابتها بحالة تسمم، حيث تبين أن القرص الذي تناولته عبارة عن حبوب لحفظ الغلال.

وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم محمد أبو زيد من القبض على الزوج واقتياده إلى ديوان القسم وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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