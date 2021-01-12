تفاصيل انفجار تانك سيارة مواد بتروليه في الدقهلية (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
سادت حالة من الزعر علي اثر إنفجار تانك سيارة نقل كبير "تريلا" لنقل المواد البترولية أثناء عمل صيانة بها في ورشة بقرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.


تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير البحث الحنائي بالدقهلية يفيد بتلقي العميد عمرو بكر رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين إخطارا يفيد بإنفجار تانك سيارة نقل مواد بتروليه ومصرع شخص

علي الفور إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة السنبلاوين لموقع الحادث وبالفحص تبين، انه اثناء أعمال الصيانه
في السيارة التي تحمل لوحة معدنية برقم " ن ب 2563 " فنطاس نقل مواد بتروليه إنفجر التانك بسبب اصطدام تريلا بمحول كهرباء، ونتج عنها ووفاه السائق وتفحم السيارة بالكامل

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 379 اداري مركز شرطة السنبلاوين، للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات، وإنتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة الازمة.

تفاصيل انفجار تانك سيارة مواد بتروليه في الدقهلية (صور)
تفاصيل انفجار تانك سيارة مواد بتروليه في الدقهلية (صور)
تفاصيل انفجار تانك سيارة مواد بتروليه في الدقهلية (صور)
تفاصيل انفجار تانك سيارة مواد بتروليه في الدقهلية (صور)
تفاصيل انفجار تانك سيارة مواد بتروليه في الدقهلية (صور)
تفاصيل انفجار تانك سيارة مواد بتروليه في الدقهلية (صور)

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