تأجيل محاكمة سناء سيف في قضية "نشر أخبار كاذبة"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُحاكمة سناء سيف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"نشر أخبار كاذبة"، لجلسة 9 فبراير لمرافعات الدفاع.

وجاء بأمر الإحالة إنها في الفترة من ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ حتى ٢٠ يونيه ٢٠٢٠ بدائرة قسم المعادى، أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وأدعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها، وسبت بطريق النشر موظفًا عامًا "رئيس مباحث منطقة سجون طرة" بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك الفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه.

وأضافت التحقيقات استخدام المتهمة حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب على موقع فيس بووك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين وحال كونها عائدة، أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

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