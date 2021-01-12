مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك الثلاثاء أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ديسمبر كانون الأول، بانخفاض يزيد على ستة في المئة عن مستويات نوفمبر تشرين الثاني.





وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20 بالمئة عن مستوياته في ديسمبر كانون الأول 2019 .





وبلغ اجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر كانون الأول، منخفضا 1.5 بالمئة عن الشهر السابق لكنه مرتفع سبعة بالمئة على أساس سنوي.





وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر كانون الأول 1.5 بالمئة عن الشهر السابق في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، اثنين بالمئة.