مصافي التكرير الأوروبية تخفض استهلاك النفط الخام في ديسمبر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
 أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك الثلاثاء أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ديسمبر كانون الأول، بانخفاض يزيد على ستة في المئة عن مستويات نوفمبر تشرين الثاني.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20 بالمئة عن مستوياته في ديسمبر كانون الأول 2019 .

وبلغ اجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر كانون الأول، منخفضا 1.5 بالمئة عن الشهر السابق لكنه مرتفع سبعة بالمئة على أساس سنوي.

وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر كانون الأول 1.5 بالمئة عن الشهر السابق في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، اثنين بالمئة.

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ 37 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ 41 دقيقة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ 40 دقيقة

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

04:12 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

04:59 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض