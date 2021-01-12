ليلى علوي تنعى وفاة والد بيومي فؤاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نعت الفنانة ليلى علوي وفاة والد بيومي فؤاد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" قائله: "‏‏خالص التعازي للفنان بيومي فؤاد في وفاة والده البقاء لله".

وأقيمت اليوم جنازة والد الفنان بيومي فؤاد، في مقابر طريق الفيوم، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن منهم ن سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والفنان أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى.

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن وفاة والده من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"
قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة والد بيومي فؤاد الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

منذ 38 دقيقة

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و 7 دقيقة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

منذ أقل من ساعتين

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فوز المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

منذ أقل من ساعة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجوم الفن يساندون إيهاب توفيق في وفاة والده

ليلى علوي تنعي وفاة الشيخ صالح كامل

ليلى علوي تنعى وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

سهير رمزي تنعى وفاة والدة حسن الرداد

عاجل.. وفاة والد الفنان بيومي فؤاد

تشييع جنازة والد بيومي فؤاد من مقابر العائلة بالفيوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام الإنتاج الحربي

مختار يعلن تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي

06:29 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل السوبر الإسباني

06:39 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

05:00 م

تعرف على الموعد الجديد لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض