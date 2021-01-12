المالية : قادرون على تلبية كل احتياجات السوق من "الفكة" من اجل تسهيل عمليات البيع والشراء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:35 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
هالة الشحات
أكدت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية ، قدرتها على تلبية كل احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميًا وتوزيع ٣٠ مليون جنيه شهريًا على مستوى المحافظات، للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية وطلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، بما يسهم في التيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وجّه السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستدامة توفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»؛ بما يضمن تلافى حدوث أى اختناقات خاصة في المواسم والأعياد وأوقات الذروة.

قال السيد اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتى «الخزانة العامة» و«سك العملة» في كيان واحد، أسهم كثيرًا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بكل دقة، وخفض التكلفة وتعزيز الحوكمة حيث تم توحيد الأنشطة المتشابهة، لافتًا إلى أن الدمج أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة».

أضاف اللواء حسام خضر أنه سيتم إتاحة منافذ جديدة للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» بمبنى «الخزانة العامة وسك العملة» بالدرَّاسة في القاهرة تيسيرًا على المواطنين.

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