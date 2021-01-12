نجم باريس سان جيرمان مطلوب في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية عالمية أن الشكوك تحوم حول مستقبل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لأن عقده مع النادي الفرنسي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي في 30 يونيو 2021.

وأشار موقع TMW العالمي إلى أن مستقبل دي ماريا البالغ من العمر 32 عامًا مازال مجهولاً ولكن من حيث المبدأ فإن النجم الأرجنتيني لن يستمر طويلاً مع باريس سان جيرمان.

وأوضح الموقع العالمي أنه في حالة رحيل دي ماريا عقب الموسم الحالي فإن النجم الأرجنتيني لا يزال يحظى بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية وخاصة في الدوري الإيطالي.

وألمح الموقع العالمي أن دي ماريا سيتوجب عليه تخفيض راتبه في حال أراد الإنضمام إلى أحد الأندية الإيطالية وأنه من المتوقع أن يُحسم مستقبله في الأشهر المقبلة.

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