حمدي الميرغني ينعى وفاة والد بيومي فؤاد

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نعى الفنان حمدي الميرغني، وفاة والد الفنان بيومي فؤاد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الميرغني" قائلا: "توفي الي رحمة الله والد الأستاذ بيومي فؤاد ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبائه جميعًا".



يذكر أن جنازة والد الفنان بيومي قؤاد أقيمت اليوم في مقابر الفيوم، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن منهم سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والفنان أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى.