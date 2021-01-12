شاهد.. استعدادات وزارة الداخلية لتأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:31 م
شيماء حسن
عرضت فضائية "تن" مقطع فيديو يوضح استعدادات وزارة الداخلية لتأمين بطولة كأس العالم لليد في نسختها الـ27 بمشاركة 32 منتخبًا بداية من غدًا الأربعاء وحتى 31 من يناير الجاري.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، شدد على أهمية التطبيق الدقيق لمحاور خطة تأمين استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك من خلال تأمين وصول الوفود المُشاركة وجميع الانتقالات وخطوط السير وكذا مقار الإقامة.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية غير تقليدية لإخراج تلك الفعالية بالمستوى الذي يتناسب ومكانة مصر ويعكس الوجه الحضاري لها أمام العالم.

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