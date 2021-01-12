الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عمر خربين

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات قوية مع عمر خربين مهاجم الهلال السعودي السابق.





ويسعى مسؤولو الزمالك للتعاقد مع مهاجم قوي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب مصطفي محمد والذي اقترب من الرحيل بشدة للاحتراف الخارجي.





من جانبه أكد المصدر أن كل ما يتردد بشأن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات مع عمر خربين لا أساس له من الصحة مؤكدا أن ما يكتب ماهو إلا أحاديث من وكلاء اللاعبين.





وأكد المصدر أن إدارة الزمالك دخلت بالفعل في مفاوضات رسمية لضم حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، لتعويض رحيل مصطفي محمد، في ظل اقتناع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو بقدراته.





وأتم المصدر موضحا أن صفقة انتقال حسام حسن إلى الزمالك لم تحسم بعد والمفاوضات مازالت مستمرة، في ظل مغالاة فرج عامر رئيس النادي السكندري الذي طلب 40 مليون جنيه نقدا للتخلي عن الاعب.