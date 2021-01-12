الشهداء يصعد للتمهيدي الثاني على حساب بورفؤاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي

نجح الفريق الأول للكرة بنادي منشية الشهداء في الصعود للدور التمهيدي الثاني من كأس مصر ، على حساب فريق بورفؤاد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ، ضمن لقاءات الدور التمهيدي الأول .

آنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وقد شهد ضربة جزاء للشهداء ، ولكن تصدى لها حارس بورفؤاد أحمد فياض .

وفي الشوط الثاني فشلت كل محاولات الفريقين في تعديل النتيجة ، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتم الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية التي إنتهت بفوز الشهداء 5/4 ، ليصعد للدور الثاني التمهيدي ، فيما خرج بورفؤاد وودع البطولة مبكرا .


أدار المباراة تحكيميا طاقم مكون من : أحمد حسونة حكم ساحة ومعه ، عمرو جمعة و محمود صبري مساعدان ، وجميعهم من منطقة دمياط .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ 37 دقيقة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 14 دقيقة

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ حوالي 3 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

فوز بهتيم على المعادي في تمهيدي كأس مصر

طنطا يصعد للتمهيدي الرابع بالكأس على حساب كفر الشيخ (صور)

إنجلترا تحصد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية على حساب سويسرا

فوز ناصر الفكرية في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

القناة يختتم استعداداته لمواجهة بورفؤاد في كأس مصر

اليوم .. مباريات حاسمة للترسانة وبتروجت والقناة في كأس مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

04:12 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

04:59 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض