الشهداء يصعد للتمهيدي الثاني على حساب بورفؤاد

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نجح الفريق الأول للكرة بنادي منشية الشهداء في الصعود للدور التمهيدي الثاني من كأس مصر ، على حساب فريق بورفؤاد ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ، ضمن لقاءات الدور التمهيدي الأول .



آنتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وقد شهد ضربة جزاء للشهداء ، ولكن تصدى لها حارس بورفؤاد أحمد فياض .



وفي الشوط الثاني فشلت كل محاولات الفريقين في تعديل النتيجة ، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتم الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية التي إنتهت بفوز الشهداء 5/4 ، ليصعد للدور الثاني التمهيدي ، فيما خرج بورفؤاد وودع البطولة مبكرا .





أدار المباراة تحكيميا طاقم مكون من : أحمد حسونة حكم ساحة ومعه ، عمرو جمعة و محمود صبري مساعدان ، وجميعهم من منطقة دمياط .