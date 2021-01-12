المالية : سنكمل مشوار التحول الرقمي للتيسير على الممولين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية

اعلنت وزارة المالية بقيادة السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط علي صفحتها الرسمية علي الفيس بوك انة مع بداية عام 2021 هتكمل مشوار التحول الرقمى بالتيسير علي الممولين في كافة الإجراءات والخدمات الضريبة التي تقوم بها من أجل دعم الإقتصاد الوطني.





وأكدت وزارة المالية بجمهورية مصر العربية علي أن مصلحة الضرائب المصرية بدات في اطلاق منظومة "الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة" لجميع الاعمال الضريبية الخاصة بالتسجيل واللي بدأت مرحلتها الاولي في مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ...





وأضافت الوزارة علي استمراريتها في ميكنة باقي الاعمال الضريبية ونشرها على باقى الماموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة منها علي أكمل وجة نحو دعم الوطن والمواطن.