شاهد.. المستشار حنفي الجبالي يُعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب

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أعلن المستشار حنفي الجبالي قبل قليل عن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس النواب في دورته الجديدة.



وقال "الجبالي" خلال كلمته أثناء إعلان ترشحه والذي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز": "بعد أن وفقني الله بالفوز بعضوية مجلس النواب بصفتي مستقلًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر أعلن ترشحي لرئاسة المجلس".



قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس النواب، إن جلسة اليوم ستتضمن إجراء اختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين، وحلف الأعضاء لليمين.



وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه يشعر بسعادة بالغة في أول تجربة برلمانية له؛ لكونه سيلتقي بشعب مصر ممثلين في نوابهم الذين يمثلوا جميع طوائف وفئات الشعب المصري، منوهًا بأنه ضمن 28 نائب معين حظو بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه معني بسن القوانين والتشريعات بكافة المجالات، ومناقشة الخطة الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وإقرارها، ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات.



وتابع عضو مجلس النواب، أننا نسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي حدث في مصر من خلال القوانين والتشريعات التي يتم سنها، والبناء عليه بإصلاحات هيكلية تحتاج لجهد كبير من جميع النواب خاصة المتخصصين، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.