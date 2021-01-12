درع وزارة الشباب والرياضة لواحة الفكر والفن .. وميداليات الرياضةالمصرية التذكارية لتسعة شعراء

المفكّر الرياضيّ أشرف محمود، يطوف بنا في العوالم الرياضية مؤكداً ضرورة اكتسائها بحُلل الفكر والثقافة.

الأديبة الكبيرة أماني الجندي تكشف عن الحد الفاصل بين بيروقراطية المكاتب ولوائح وقوانين المؤسسة الثقافية.





في أمسية نوعية لعلها الأول من نوعها بين أماسيّ الواحة منذ عدة سنوات، حضر الأمسيةَ حشدٌ من المثقفين والأدباء ومشجعي الرياضة، بدأوا يزدادون بتقدم الوقت، حتى اكتظت القاعةُ بهم دون شعور بعقارب الساعة التي جاوزت ـ في النهاية ـ العاشرةَ مساءً بنحو عشرين دقيقةً أو يزيد.

افتُتح الملتقى بآيات من الذكر الحكيم، تلتها الطالبة أسما عبد الغفار الديب ، التي سنشهد في ختام الأمسية تكريمها بمنحها شهادة تقدير النقابة، فيما تم تكريم والدتها بمنحها شهادة التقدير الفخرية لدورها الملموس في تحفيظ القرآن الكريم ، ثم بدأت الفعّاليات أعمالها بعزف السلام الوطني للفنان عصام القفاص.

ويضيق المجال عن تفصيل وقائع الأمسية، التي تألق فيها النجم الرياضي أشرف محمود، بجاذبية أدائه وفنِّ إلقائه وعمق أفكاره وبساطتها، عاملا على ترسيخ الهدف الذي يرمي من ورائه إلى تدعيم الرياضة بالفكر والثقافة ارتقاءً بالجماهير إلى محاذاة النخبة في حلبة المنافسات والمعتركات الشريفة.

وانتقلت الكلمة من بعده إلى الأديبة الكبيرة الدكتورة أماني الجندي، فبسطت أفكارها بهدوء وعمق ضاربةً على وتر التواصل أو التقاطع بين الأدباء والمؤسسة الثقافية، كاشفةً عن ضرورة المرونة في تطبيق اللوائح والقوانين الثقافية والخروج بها من عقبات الروتين وبيروقراطية المكاتب.

ثم كان للمداخلات والأسئلة والاستفسارات نصيبٌ محوريّ، فيما قدم أربعة عشر شاعراً وأديباً مشاركاتهم الإبداعية الحديثة.

وفي ختام الملتقى فاجأ الأستاذُ أشرف محمود الحاضرين بإهداء درع وزارة الشباب والرياضة ـ ممهوراً برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي ـ إلى واحة الفكر والفن، كما تفضل بتقليد تسعة من مشاركي الأمسية بميداليات الرياضة المصرية التذكارية.

وفي ختام الملتقى قام الشاعر فولاذ عبدالله الأنور بإهداء درع واحة الفكر والفن للتميز من الطبقة الأولى لكل من الأستاذ أشرف محمود مؤسس الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية للثقافةالرياضية، والأستاذة الدكتورة أماني الجندي مدير عام الشؤون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة

فولاذ عبدالله الأنور