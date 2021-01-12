ميرال أكشينار تهاجم أردوغان: عد لرشدك

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
وكالات

جددت معارضة تركية تأكيدها أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها البلاد، هي الاقتصاد، والأوضاع المعيشية للمواطنين.

 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها المعارضة التركية، ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" ، أشارت فيها إلى أن النظام الحاكم بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان يسعى لنقاشات وأجندات أخرى مصطنعة للتستر على الأزمات الحقيقية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.

 

وقالت أكشينار في تصريحاتها إن "الأجندة الحقيقية للأمة هي الاقتصاد، وتكلفة المعيشة، والوباء، والعنف ضد النساء، والمزارعون الذين لا يستطيعون زراعة حقولهم، والعمال الذين تم سحقهم تحت تكاليف المعيشة، والعاملون بالقطاع الصحي، والمدرسون الذين لا يمكن تعيينهم. والمحصلة جيش من العاطلين عن العمل".

 

وتابعت: "في الآونة الأخيرة، قضية الحجاب هي إحدى المشاكل التي تواجهنا. أولاً، يظهر وزير سابق يمثل عقلية تركناها في الماضي، ويتحدث بوقاحة عن النائبات المحجبات، ثم جاء أردوغان، وأهان شابة في سن حفيدته دون خجل لمجرد أنها تمارس السياسة في حزب الشعب الجمهوري".

 

وأردفت المرأة الحديدية "المسألة لا تتعلق بحجاب فتياتنا ونسائنا. المسألة هي إما أن تكون منتميا لحزب العدالة والتنمية وإما أن تكون خائنا. لذا كانت القضية، كما هو الحال دائمًا، مسألة ريع سياسي. يا سيد أردوغان هذا عيب وحرام. أنت رئيس هذا البلد. عد إلى رشدك ولا تفرق بين الشعب بهذا الشكل".

 

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