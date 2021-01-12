ضبط مصنع ينتج لحوم منتهية الصلاحية وأخر يقلد ماركة غذائية بالإسكندرية

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شن حى العامرية أول بالإسكندرية حملة مكبرة برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي في المنطقة الصناعية بمرغم وخلالها تم التفتيش على ثلاثة مصانع، حيث تم التفتيش على مصنع ومجزر للدواجن، والتحفظ على ١٣٠ كيلو من اللحوم، و١٩ كيلو من الأسماك، منتهية الصلاحية، ومخالفة للشروط الصحية، وتم اخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى حفاظا على سلامة المواطنين.



كما تم رصد غش تجارى بإحدي المصانع لتصنيع وتقليد ماركات الشكولاته، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، وتم غلق جزء منه لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للخطورة الداهمة. وتم أخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى.



وفى سياق متصل؛ تم ضبط مصنع مخالف يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة الخاصة بالسيارات وبيعها من جديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، والتحفظ على كميات الزيوت لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.



جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة فى الطب البيطري، مديرية الشئون الصحية، مندوب السلامة والصحة المهنية، التموين، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، الأمن الصناعى، إدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، إدارة المتابعة،مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحي.

