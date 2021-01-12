استولى على 9 ملايين جنيه.. الحبس عامين لمستريح بالمنيا

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عاقبت اليوم الثلاثاء محكمة جنح مركز المنيا برئاسة المستشار اسامة اسماعيل رئيس المحكمة مستريح جديد حضوريا بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 5 الاف جنيه استولى على 9 ملايين من الجنيهات بطريق النصب والاحتيال عليهم.



وقال الدكتور على يسرى محامى المجنى عليهم ان محكمة جنح مركز المنيا عاقبت المتهم محمد صفى ابو شناف حضوريا بالسجن لمدة عامين وغرامة 5000 جنيه بتهمة النصب والاحتيال على 7 مواطنين استولى منهم على 9 ملايين من الجنيهات من الضحايا وهم معتز محمد عمر واحمد خلف مرسي وطه محمد عبد الجابر ورمضان عبد الوهاب محفوظ ومحمد ابو العيون وعمر رمضان عبد الوهاب واحمد محمد حسان



واشار محامى الضحايا ان المتهم استولي علي مبالغ طائله بحجة تحقيق ارباح شهريه وايهامهم بقيامه بمشروع وهمي باستخدام اساليب احتيالية الى جانب ان المتهم مسجل خطر ومتهم في عدة قضايا جنائية وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم الى المحاكمة العاجلة بتهمة النصب والاحتيال واستخدام حيل وهمية بغرض جمع اموال من المواطنين

