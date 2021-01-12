توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن المشروع القومي لتطوير الريف المصري

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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالمجموعة الوزارية المختصة والمسؤولين عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.



ووجه الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المواطنين من أهالي المرحلة الأولى للمشروع والتي تضم 1500 قرية حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".



