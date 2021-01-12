'الأعلى للإعلام': اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوسائل الإعلامية غير الموفقة لأوضاعها

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات"، والتي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها على الرغم من صدور عدة بيانات سابقة؛ وذلك وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.





وكان المجلس قد أعلن انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية؛ وناشد المجلس جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.