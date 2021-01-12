'الأعلى للإعلام': اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوسائل الإعلامية غير الموفقة لأوضاعها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:08 م
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات"، والتي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها على الرغم من صدور عدة بيانات سابقة؛ وذلك وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.

وكان المجلس قد أعلن انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الوسائل الإعلامية؛ وناشد المجلس جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرم جبر توفيق أوضاع المؤسسات الإعلامية الفجر الأعلى للإعلام

أخبار تهمك

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ 41 دقيقة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عبدالفتاح الجبالي: أغلب المواقع الإلكترونية غير مرخصة.. وهناك فرق بين تقنين الأوضاع وتوفيقها (صور)

الأعلى للإعلام: لا نعاقب المواقع الإلكترونية غير المُرخصة (صور)

"مش صحفي".. حملة لمواجهة ظاهرة صحافة "بير السلم" ومنتحلي الصفة

"الأعلى للإعلام" يواصل تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية.. و50 موقعًا يتقدم لتقنين أوضاعه

تأجيل دعوى بطلان لائحة جزاءات 'الأعلى للإعلام'

'الأعلى للإعلام' يطالب الصحف والقنوات بسرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

04:12 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض