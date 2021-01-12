روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية حتى فبراير مع بريطانيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
قررت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا تمديد تعليق الرحلات الجوية حتى فبراير 2020 مع المملكة المتحدة، التي تشهد انتشارا لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه تم اتخاذ قرار تمديد حظر الطيران المؤقت مع المملكة المتحدة (بريطانيا) لضمان حماية الصحة العامة في روسيا.

وقامت روسيا في 22 ديسمبر الماضي بتعليق الرحلات مع المملكة بعد ظهور هناك سلالة جديدة لفيروس كورونا، تعد أكثر شراسة وانتشارا، وقامت العديد من الدول الأخرى أيضا بتعليق الرحلات مع المملكة المتحدة.

أخبار تهمك

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 18 دقيقة

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ 41 دقيقة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ ساعة الا ربع

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

04:12 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض