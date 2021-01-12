نيابة الغردقة تشكل لجنة ثلاثية لفحص بلاغ بمحاولة الاستيلاء على أرض مقام عليها مشروع فندقى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:07 م
بوابة الفجر
محمد طه

 قررت نيابة الغردقة الحزئية بالبحر الاحمر تشكيل لجنة ثلاثية من مسؤولي هيئة التنمية السياحية والادارة العامة للبيئة بالبحر الاحمر وذلك في البلاغ المقدم من احدي شركات الاستثمار العقاري والسياحي بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة ضد مسؤولي الشركة المصرية للمنتجعات السياحية "شركة مساهمة " وذك لبيان واضع اليد علي قطعة ارض بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة وبيان طبيعتها وعما اذا كان موجود تراخيص بالاعمال التي تتم بها  من عدمه وبيان وجود مخالفات وتاريخها ونوعية اعمال الحفر والانشاء التي تمت واعداد تقرير تفصيلي بذلك.

كان مسؤولو احدي شركات الاستثمار العقاري والسياحي بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة تقدموا ببلاغ لمامور قسم ثان الغردقة ضد مسؤولي الشركة المصرية للمنتجعات السياحية يتهمونم فيه بمحاولة الاستيلاء علي قطعة الارض المملوكة لهم منذ عام ٢٠٠٤ بالقوة والمسدد قمنها بالكامل والمقام عليها مشروع سياحي فندقي يقيم به العشرات من المصريين والاجانب  ومنعهم من القيام باعمال التجديد من خلال الاستعانة بعدد من موظفي الامن التابعين للشركة ووضع الحواحز داخل الارض لمنعهم من النزول لشاطئ البحر 

 وطالب البلاغ بالزام مسؤولي الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بعدم التعدي او التعرض لهم داخل الارض المملوكة لشركة الاستثمار العقاري والسياحي 

 وعدم الاعتراض علي حيازة وملكية قطعة الارض المملوكة لشركة الاستثمار السياحي والمقام عليها مشروع سياحي منذ عام ٢٠٠٤ بموجب عقد بيع من شركة المنتجعات السياحية تحت العجز والزيادة والقيام باستعمال القوة من خلال الاستعانة بشركة الامن لمنع استكمال اعمال التجديد 

كما تضمن  البلاغ  ان شركة المنتجعات السياحية تحاول الاستيلاء علي مساحة من الارض التي قامت ببيعها بموجب عقد بيع منذ عام ٢٠٠٤ ومسدد كامل ثمن الارض واستعانت بعدد من موظفي شركة الامن لمنع استكمال اعمال التجديد وطالبوا بعدم التعرض لهم.

فيما انتقلت اجهزة الامن لموقع البلاغ  واحالة البلاغ للنيابة لاستكمال التحقيقات.

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