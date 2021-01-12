بيرلو يطالب يوفنتوس بضم نجم ساسولو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إيطالية أن مسئولي يوفنتوس الإيطالي يخططون للتعاقد مع لاعب جديد لإضافته إلى خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وأفادت فضائية سبورت إيطاليا بأن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس طلب من إدارة ناديه التعاقد مع مهاجم رابع في الميركاتو الشتوي الحالي إلى جانب كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا.


وأكدت الفضائية الإيطالية أن يوفنتوس قدم عرضًا من أجل التعاقد مع جيانلوكا سكاماكا نجم هجوم ساسولو المعار إلى جنوى من أجل ضمه على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا مع إلزامية الشراء في صيف 2022.


وألمحت الفضائية الإيطالية أن يوفنتوس سيفي بطلبات ساسولو الذي يرغب في الحصول على مبلغ ما بين 20 إلى 25 مليون يورو من أجل التخلي عن سكاماكا.


وأشارت الفضائية الإيطالية إلى أن كلا من بارما وبولونيا يتفاوضان أيضًا من أجل التعاقد مع سكاماكا لكن يوفنتوس حتى الآن يتواجد في الصدارة.

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