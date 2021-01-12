موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية المقام في قطر والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وكان النادي الأهلي قد حسم مشاركته في كأس العالم للأندية هذه النسخة بعدما فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

وسيخوض المارد الأحمر أولى مبارياته في كأس العالم للأندية المقام في دولة قطر يوم 4 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة الدحيل وأوكلاند سيتي يوم 4 فبراير ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال الأندية في قطر.

أخبار تهمك

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ حوالي 3 ساعات

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعتين

نتائج مباريات كأس مصر الدور التمهيدي الاول

منذ 40 دقيقة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

موعد أولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية بقطر

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

04:12 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

04:59 م

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض