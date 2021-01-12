تعرف على نتائج فرق الدقهلية بالتمهيدى الأول لبطولة كأس مصر

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شهدت مباريات التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ العديد من المباريات القوية والمثيرة فى أحداثها على مستوى جميع ملاعب الجمهورية التى إحتضنت لقاءات اليوم.

ونرصد لكم نتائج فرق الدقهلية بالتمهيدى الأول :

شيكو 0 / ميجاسبورت 2

شبان بدواى 2 / السنبلاوين 2

فوز شبان بدواى بركلات الترجيح 7/6

عمال المنصورة 2 / سيدى غازى 2

فوز سيدى غازى بركلات الترجيح 4-3

الحامول 3 / الأمير 0

سيدى سالم 1 / بلقاس 1

فوز بلقاس بركلات الترجيح 5-4

المنزلة 0 / نبروه 1

كهرباء طلخا 2 / شربين 0

منية سمنود 0 / مياه الدقهلية 0

فوز منية سمنود بركلات الترجيح 4-2