عبير صبري تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت عبير صبري، في الصورة بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت معطف بلون أزرق، ومن الناحية الجمالية استخدمت تسريحة شعر منسدلة على إحدى كتفيها.

كانت آخر أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله العديد من الجوائز، والعمل من بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

مسلسل خيانة عهد إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد " فى اللحظات الأخيرة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.




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