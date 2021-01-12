هند عبد الحليم تستعيد ذكريات حفل زفافها بهذه الصورة

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استعادت الفنانة هند عبد الحليم، ذكريات زفافها من خلال مشاركتها صورة لها من حفل الزفاف عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "عبد الحليم" في الصورة مع زوجها أثناء تقبيله لها، وتألقت في حفل زفافها بفستان أبيض أعجب به الجميع وعبرو عن ذلك من خلال تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم شاركت مؤخرا في مسلسل "حكايات بنات" بالمشاركة مع عدد من الفنانين منهم أسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم.