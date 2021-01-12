موقع جامعة الفيوم في التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية خلال 2020 (تفاصيل)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
ريهام على
ذكر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة قد حققت مراكز متميزة في أهم التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة وضعت نصب أعينها موقع الجامعة بالتصنيفات العالمية حيث أنه هو النافذة التي يرى منها العالم أجمع جامعة الفيوم.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد، أن جامعة الفيوم تصدرت الجامعات المصرية والعالمية في تخصصين علميين بتصنيف التايمز البريطاني وهما الهندسة والفيزياء، حيث حصلت جامعة الفيوم على المركز الأول محليًا و301 دوليًا في تصنيف شنغهاي في تخصص الفيزياء، كما حصلت الجامعة على المركز الرابع محليًا و457 دوليًا ضمن أفضل الجامعات العالمية بتصنيف يو إس نيوز في تخصص الفيزياء، كما دخلت جامعة الفيوم ضمن أفضل 160 جامعة على مستوى العالم العربي بتصنيف QS البريطاني، وضمن أفضل الجامعات العالمية في تصنيف التايمز البريطاني، وضمن أفضل 350 جامعة في دول الاقتصادات الناشئة بتصنيف التايمز البريطاني، وضمن أفضل 400 جامعة ناشئة على مستوى العالم بتصنيف التايمز البريطاني، كما حصلت الجامعة على المرتبة 601 عالميًا وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني لتأثير الجامعات.

وأضاف سيادته أن جامعة الفيوم حصلت على المركز السابع محليًا و1351 دوليًا بتصنيف المركز الإماراتي للجامعات العالمية، واحتلت الجامعة المركز 19 محليًا و66 عربيًا وفقًا لتصنيف ويبوميتركس الأسباني، وأيضًا المركز 18 وفقًا لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات الأكثر جودة، كما ظهر 5 علماء من جامعة الفيوم في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم.

وتوجه الدكتور أحمد جابر شديد بالشكر والتقدير لكل يد ساهمت في رفعة اسم جامعة الفيوم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وإلى لجنة التصنيف الموقرة برئاسة الدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ولكافة منتسبي جامعة الفيوم.

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