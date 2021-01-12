أشمون يعبر سمنود بركلات الترجيح في تمهيدي كأس مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

حقق فريق أشمون الفوز على نظيرة فريق سمنود بركلات الترجيح خلال المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء بملعب مركز شباب أشمون، وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بالدور التمهيدي الأول، لكأس مصر.


خاض أشمون، بقيادة طارق عبد النبي، وابراهيم السحرب، المباراة ، بتشكيل مكون من، أحمد العشماوي ، وعلاء حسني، ومحمود عبد المنعم، محمد جمال، محمد خيري، محمد شعبان، محمد صبري، علاء محمود، رمضان اسماعيل، شعبان جمال، سعيد شكري.

البدلاء، ابراهيم معوض، محمد رمضان صقر، شعبان مصطفى، عبد العزيز أحمد، أيمن عبد العال، محمد زكي، محمود شعبان، أحمد عبد المعبود.

وجاء تشكيل سمنود مكون من، محمد عبد العزيز، علاء بسيوني، مصطفى عبد القادر، السعيد دياب، أحمد صلاح ممدوح، السيد الحلواني، ابراهيم ابو النصر، عبد الرحمن ربيع، شريف عبد الغني، عمرو عادل، محمد حسن.

البدلاء، أحمد همام، أحمدعبد الله، وائل فوزي، عبد الرحمن ابراهيم، علاء البنا، أحمد طارق والسعيد أبو الفتوح.

شهد الشوط الأول تقدم أشمون بهدف في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب علاء حسني، وفي الشوط الثاني عاد سمنود للقاء بهدف التعادل عن طريق اللاعب السيد الحلواني في الدقيقة 60.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي شهدت فوز نادي أشمون بنتيجة 5-4 عقب ختام الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليتأهل أشمون للدور الثاني.


أدار اللقاء الحكم خالد عثمان، عاونه محمد عبد الله المصري، ومحمد رفعت.

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