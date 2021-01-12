وهدان يرفض ضغوط بكري للتراجع عن الترشح على منصب الوكيل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
أيمن مصطفى حسين
رفض النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب الرضوخ إلى ضغوط النائب مصطفى بكري بالتراجع عن الترشح على تصب وكيل مجلس النواب، بعد استقرار ائتلاف الأغلبية على ترشح النائب محمد ابو العنين النائب احمد سعد الدين.

وأعلن بكري التراجع عن خوض انتخابات منصب الوكيل ودعم النائب محمد ابو العنين.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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