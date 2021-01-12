ميت خلف يفوز على سبورتنج كاسل ويتأهل للدور الثاني بكأس مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حقق فريق ميت خلف الفوز على حساب فريق سبورتنج كاسل، بركلات الترجيح خلال اللقاء الذي أقيم الثلاثاء، بملعب ميت خلف، بالدور التمهيدي الأول لكأس مصر.

شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم ميت خلف بهدف للوافد الجديد محمد طلعت، عند الدقيقة 60.

ونجح فريق سبورتنج كاسل في تعديل النتيجة، بإحراز هدف التعادل قبل ختام المباراة.

وحسمت ركلات الترجيح فوز ميت خلف بنتيحة 5-4 يتأهل الفريق المنوفي للدور التمهيدي الثاني.

أدار اللقاء الحكم، طارق ابراهيم، عاونه أسامة شعبان، ومحمد صلاح.

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