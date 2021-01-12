"ماعت" تفضح تحالف الشر بين إيران والإخوان ودورهم في المنطقة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

جماعة الإخوان الإرهابية، تربطها علاقات وطيدة مع النظام الإيراني، والتي بدأت منذ تأسيس نظام الملالى في السلطة، وذلك ضمن العلاقات المشبوهة لجماعة الإرهابية مع إيران، وانحيازها الكامل لإيران وجرائمها في المنطقة.

 

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران في المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسئولة في إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لصالح إيران.

 

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليس علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هي ذراع من أذرع إيران في المنطقة، وإيران تقدم دعم كامل للجماعة الإرهابية وتوفير كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة.

 

وتلجأ جماعة الإخوان الإرهابية، دائماً، للمراوغة والأكاذيب للخروج من مأزق أو الهروب من اتهامات ضالعة فيها، لكنها لم تسطع فعل ذلك إزاء الوثائق المسربة التي كشفت لقاء عدد من قيادات الجماعة بالحرس الثوري الإيرانى، إذ اعترف إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والمقيم في لندن مركز ثقل الإخوان، باللقاء السري لوفد الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن ما جاء فى الوثائق المسربة  عن لقاء جمع قيادات من جماعة الإخوان ومسؤولين إيرانيين، أمر صحيح وحدث بالفعل عام 2014، وذلك فى أول ظهور له منذ ظهور التسريبات للنور.

 

أخبار تهمك

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 لاعبين "صداع" في رأس الأهلي والزمالك بالميركاتو الشتوي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

منذ 33 دقيقة

قرار صادم من البنك المركزي بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا

منذ أقل من دقيقة

احذفوا التطبيق قبل 8 فبراير.. خبراء يحذرون من الواتساب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

منذ أقل من ساعة

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

منذ أقل من ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

غزل شبين يفوز على مركز شباب تلا في كأس مصر

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميت خلف يفوز على سبورتنج كاسل ويتأهل للدور الثاني بكأس مصر

منذ نصف ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:12 م

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك

عاجل.. باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

04:03 م

تشيكل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب

04:06 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

12:24 م

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض