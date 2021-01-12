بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد كأس العالم للأندية

يترقب عشاق كرة القدم بصفة عامة، وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل في قطر.









وستقام بطولة مونديال الأندية، من يوم الإثنين الأول من فبراير القادم، حتي يوم الخميس 11 من نفس الشهر، حيث تغير موعدها الذي كان في شهر ديسمبر 2020، إلي فبراير 2021.









وسيشارك سبع فرق في هذه البطولة العالمية، وهم أبطال القارات، علي رأسهم بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا.









بجانب الدحيل القطري مستضيف البطولة وبطل الدوري القطري، وأولسان هونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.









في انتظار بطل امريكا الجنوبيه، الذي سيكون من بين الرباعي، ريفر بليت وبوكا جونيور من الأرجنتين وبالميراس وسانتوس من البرازيل، الذين تأهلوا إلي قبل نهائي البطولة، حيث من المقرر إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس يوم 30 يناير 2021 في البرازيل.









يذكر ان القرعة ستقام يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، في العاصمة السويسرية زيورخ، ويضرب الأهلي موعدًا في دور ربع النهائي مواجهة من العيار الثقيل أما الفائز من الدحيل وأوكلاند سيتي أو أولسان هونداي أو تيجريس أونال.



