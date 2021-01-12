مصر للطيران: تشغيل رحلة يومياً إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى حال زيادة الطلب

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إنه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يوميًا إلى الدوحة وإضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب.

وأكد الطيار رشدي زكريا، أنه سوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الإنتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين، وإعداد جدول الرحلات ووضعها علي أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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