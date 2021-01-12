دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع والدتها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعادت الفنانة دنيا عبد العزيز، ذكرياتها مع والدتها وذلك من خلال مشاركتها صورة جمعتها بها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عبد العزيز" قائله: "تسعة اشهر من الغربة "، وجاء ذلك عقب وفاة والدتها بـ9 أشهر.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد زاهر وروجينا.

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